I.T上半年蝕3.4億 港澳關17間分店
文章日期：2020年10月29日 20:52
服裝股I.T（0999）公布，截至今年8月底止中期淨虧損3.37億元，較去年中期虧損大幅擴大，總營業額按年減少31.9%至27.35億元，其中港澳市場零售總收入減少50.9%至7.19億元，錄得4.14億元經營虧損，同店銷售大跌48.9%，總銷售面積亦減少14.3%。
集團上半年毛利減少40.2%至14.93億元，毛利率下跌7.5個百分點至54.6%，因期內提供更多折扣優惠，每股基本虧損為28.2港仙。中國市場期內零售總收入下跌14.9%至15.8億元，同店銷售下跌9.3%，總銷售面積亦減少3%。
集團指出，上半年經營環境備受疫情影響，淨銷售較去年同期大幅下降，反映各種社交距離和衛生相關措施，加上廣泛出入境限制、邊境管制及檢疫安排，令消費意欲大減。集團首季大部分市場的分店不得不暫停營業或縮短營業時間，第二季逐步重開部分市場的店舖，中國市場銷售復蘇較港澳更快。
集團又指，已全面審視店鋪組合，進一步改善和整合旗下渠道，期內港澳淨關閉17間店舖，未來會關閉某些虧損經營地點，預計今個財年餘下時間仍會面對沉重壓力。I.T上半年獲政府補助合計1.015億元，包括香港首輪「保就業」計劃的4897.9萬元，以及零售業資助計劃472萬元。
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