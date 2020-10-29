兩物管股合景悠活（3913）、世茂服務（0873）明日同時掛牌，今日暗盤已大跌。於耀才暗盤，合景悠活跌18.4%，報6.44元，盤中最高僅見6.49元。每手1000股，每手帳面蝕1450元。世茂服務則先升後跌，盤中一度升3%，見17.2元。但收盤最終跌6.9%，報15.46元，同為每手1000股，每手帳面蝕1140元。

於富途暗盤，兩新股跌勢更急。合景悠活跌19.4%，每手帳蝕1530元。世茂服務跌8.8%，每手帳蝕1460元。

合景悠活是次招股有6名頂頭槌飛大戶「捧場」，每人獲派1072手，以耀才暗盤收市價計，不計孖展息，現帳面正蝕錢155.44萬元。此外，因合景悠活母公司合景泰富（1813）股東可獲優先分派，其中有兩名股東大戶熱情認購，分別獲派3000手及5000手，估計現時帳面分別損失435萬元及725萬元。

世茂服務亦有3名頂頭槌飛大戶，每人獲派882手或883手，不計孖展息，料帳面正蝕約100萬元。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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