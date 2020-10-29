合景悠活暗盤收跌18% 世茂服務跌7% 大戶蝕百萬
文章日期：2020年10月29日 20:29
兩物管股合景悠活（3913）、世茂服務（0873）明日同時掛牌，今日暗盤已大跌。於耀才暗盤，合景悠活跌18.4%，報6.44元，盤中最高僅見6.49元。每手1000股，每手帳面蝕1450元。世茂服務則先升後跌，盤中一度升3%，見17.2元。但收盤最終跌6.9%，報15.46元，同為每手1000股，每手帳面蝕1140元。
於富途暗盤，兩新股跌勢更急。合景悠活跌19.4%，每手帳蝕1530元。世茂服務跌8.8%，每手帳蝕1460元。
合景悠活是次招股有6名頂頭槌飛大戶「捧場」，每人獲派1072手，以耀才暗盤收市價計，不計孖展息，現帳面正蝕錢155.44萬元。此外，因合景悠活母公司合景泰富（1813）股東可獲優先分派，其中有兩名股東大戶熱情認購，分別獲派3000手及5000手，估計現時帳面分別損失435萬元及725萬元。
世茂服務亦有3名頂頭槌飛大戶，每人獲派882手或883手，不計孖展息，料帳面正蝕約100萬元。
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