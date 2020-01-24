證監會近年關注綠色金融事項，該會今日公布，建議基金經理於投資管理流程中評估、披露氣候風險事項。證監會今起就事宜向業界作出諮詢，諮詢期至明年1月15日止。證監會解釋，資產管理界在環境、社會及管治（ESG）因素上暫無劃一的方式披露資料，就氣候風險而言，亦僅有23%公司有既定流程以評估氣候對財務的風險。該會亦指出，鼓勵業界廣泛考慮各類ESG因素，但基於多項考慮，建議先聚焦氣候風險。

證監會建議，修訂多項《基金經理操守準則》，增加多項要求，涵蓋針對氣候風險的識別、評估及披露等。例如，就氣候風險識別方面，潛在風險包括氣候相關的立即風險、技術風險、名譽風險、政策法規風險等。就披露方面，證監會則建議，基金經理須作出充足披露，解釋監察氣候相關風險方面的管治安排，所採用的工具及指標等。此外，若基金經理評估後認為投資與氣候風險無關，亦要進行說明並保存記錄。

證監會計劃，規定初步將適用於管理集體投資計劃的基金經理，管理委託賬戶的基金經理則暫不在要求範圍內；被動投資策略基金不會自動獲得豁免。該會擬給予大型基金經理為期9個月的過渡期以遵守基本規定，以及12個月的過渡期，以遵守進階標準；給予其他基金經理12個月的過渡期以遵守基本規定。

證監會於諮詢文件中解釋，建議資管界先聚焦氣候風險的部分原因包括，公共資金不能滿足應對氣候變化的威脅，需要私人資本參與，極端天氣及全球暖化已經破壞供應鏈、限制生產能力、增加商業成本等。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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