豬隻養殖股天兆豬業今起招股 入場費7838元(截圖自網上招股書)

豬隻養殖股天兆豬業（1248）今晨上載招股書，今日起招股，招股價介乎每股26元至38.8元，每手200股，入場費7838.2元。公司本次在港發行3862.6萬H股，公開發售佔一成，國際配售佔九成。不計超額配售權，料集資額將介乎10.04億元至14.99億元。獨家保薦人為富強金融。招股期至下周五（11月6日）止。預計將於11月16日掛牌。

公司引入3名基石投資者，分別為內地股權投資公司新疆國力民生、中國聯塑（2128）以及專業投資者鐘兆民，共計認購1.3億元人民幣。若中位數定價，將佔本次發售股份的11.02%。

根據招股書，公司於內地經營47個豬養殖場，其中多數位於四川、重慶。公司今年首4個月收益錄得3.52億元(人民幣．下同)，按年增85%。利潤錄得2.34億元，按年飈5.7倍。期內公司各分部業務中，銷售種豬、商品豬及商品豬幼豬共計貢獻約91.3%收益，輔助產品及服務如豬飼料等佔總收益的6.3%，鮮肉銷售佔總收益2.4%。

於去年相比，今年首4個月內豬價飈升，帶動集團收益增長。招股書顯示，公司去年種豬平均售價約為每80公斤3800元，今年則達到約7100元；去年商品豬平均售價為每公斤19.1元，今年則達到34.6元。

記者：馬迪帆

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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