內地監管機構據報要求恒大等12家內房每月上報財務數據
文章日期：2020年10月29日 18:11
《彭博》引述知情人士報道，中國包括行業的監管機構及人行，加大對地產商的監管力度，要求國內部分頂級發展商按月披露財務明細。中國恒大（3333）、融創中國（1918）和萬科（2202）等12家內房企業，被要求在每月15日上報融資、負債總額和業務數據明細。
報道指萬科一位代表拒絕對置評有關消息，恒大、融創中國則未有回覆查詢，人行和房地產監管機構亦沒有作回覆。
事實上，因為擔心全球負債最多的地產開發商恒大，可能給中國金融領域帶來的系統性風險，相關監管機構正在密切關注內地房地產公司的動向。繼公司債券和股票因為資金緊張擔憂而引發拋售後，恒大面對高達1200億美元的巨額債務和捉襟見肘的現金儲備下，近幾星期遭受不少投資者的質疑。
內房企業可以通過加速處置非核心資產和業務分拆來使自己達到包括三條紅線在內的新規要求。路透社最先報導了監管機構針對12家地產開發商的新規。巴克萊駐香港的分析師Wilson Ho在一份報告中說：「新規應可緩解投資者對這些公司未來的表外債務急速成長的憂慮」。
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