《彭博》引述知情人士報道，中國包括行業的監管機構及人行，加大對地產商的監管力度，要求國內部分頂級發展商按月披露財務明細。中國恒大（3333）、融創中國（1918）和萬科（2202）等12家內房企業，被要求在每月15日上報融資、負債總額和業務數據明細。

報道指萬科一位代表拒絕對置評有關消息，恒大、融創中國則未有回覆查詢，人行和房地產監管機構亦沒有作回覆。

事實上，因為擔心全球負債最多的地產開發商恒大，可能給中國金融領域帶來的系統性風險，相關監管機構正在密切關注內地房地產公司的動向。繼公司債券和股票因為資金緊張擔憂而引發拋售後，恒大面對高達1200億美元的巨額債務和捉襟見肘的現金儲備下，近幾星期遭受不少投資者的質疑。

內房企業可以通過加速處置非核心資產和業務分拆來使自己達到包括三條紅線在內的新規要求。路透社最先報導了監管機構針對12家地產開發商的新規。巴克萊駐香港的分析師Wilson Ho在一份報告中說：「新規應可緩解投資者對這些公司未來的表外債務急速成長的憂慮」。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

香港寬頻派未期息0.38元 料明年派息增加8％-10%

復星醫藥首三季多賺24.8億人幣

香港寬頻去年經調整純利升12% 增派息至38仙

比亞迪電子首三季多賺逾3倍

傳陳榮煉入主勵駿首有動作 委任金沙前高層加入團隊

渣打：明年貸款需求反彈 或帶動淨利息收入

全球黃金需求第三季減19% 降至11年最低

澳博第三季由盈轉虧 虧損10.31億

中石油第三季扭虧賺400億 首三季仍跌73%

友邦：疫情對新業務影響短暫 招聘前線未有放慢

向國泰被裁員工招手捱批 逸東董事總經理：無政治目的

恒指跌122點連跌3日 20天、50天線失而復得 騰訊、美團再創新高