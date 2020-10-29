香港寬頻派未期息0.38元 料明年派息增加8％-10%
文章日期：2020年10月29日 17:48
香港寬頻（1310）公布截止8月底止的全年業績，派未期息0.38元，全年合共派息按年升7.1％至0.75元。集團持股管理人及副主席楊主光指，預計明年全年派息增長幅度約8％至10％。
全年純利按年下跌54.7%至9.7億元，楊主光稱，主要因公司收購WTT及HKBN JOS的項目，影響期內的財務支出，若撇除收購項目，集團的純利按年增長為12%。期內的EBITDA（除稅息除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年升47％至25.05億元。
期內企業用戶按年升2％達737.4萬戶，企業ARPU（每戶每月平均收入）為2948元，按年升69％。在固網方面，住宅用戶數目按年升2％至241.5萬戶，其ARPU為187元，按年升1％。惟流動通訊用戶按年跌1％至27.5萬戶，其ARPU亦按年跌13％至110元。
集團的全職人數為5929人，按年升44％，楊主光指，公司在面對疫情挑戰和市場競爭激烈的情況下，仍會參考明年的通脹情況，考慮為員工加薪。
香港寬頻收市報13.76港元，跌0.434％。
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