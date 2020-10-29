香港寬頻去年經調整純利升12% 增派息至38仙
文章日期：2020年10月29日 17:29
香港寬頻（1310）公布，年內利潤按年跌55%至9661萬元，若補回無形資產攤銷等項目後，經調整淨利潤為6億元，按年升12%。末期息派38仙，去年同期為36仙。
公司指，最近收購WTT及JOS帶來的效益已順利上軌，有望在2021財年前實現價值3億元的協同效益。
期內，收益、息稅折舊攤銷前利潤及經調整自由現金流（「經調整自由現金流」）繼續增長，分別按年上升85%、47%及49%至94.53億元、25.05億元及11.14億元。有關按年大幅增長主要由於：企業方案收益大增103%至47.08億元，主要來自WTT的全年經營業績及HKBNJOS的八個半月經營業績。
企業ARPU為2948元，按年升69%；住宅ARPU（未計逆境同行）為190元，按年升3%，若計及則為187元，按年仍升1%，流動通訊ARPU為110元，按年跌13%。
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