香港寬頻（1310）公布，年內利潤按年跌55%至9661萬元，若補回無形資產攤銷等項目後，經調整淨利潤為6億元，按年升12%。末期息派38仙，去年同期為36仙。

公司指，最近收購WTT及JOS帶來的效益已順利上軌，有望在2021財年前實現價值3億元的協同效益。

期內，收益、息稅折舊攤銷前利潤及經調整自由現金流（「經調整自由現金流」）繼續增長，分別按年上升85%、47%及49%至94.53億元、25.05億元及11.14億元。有關按年大幅增長主要由於：企業方案收益大增103%至47.08億元，主要來自WTT的全年經營業績及HKBNJOS的八個半月經營業績。

企業ARPU為2948元，按年升69%；住宅ARPU（未計逆境同行）為190元，按年升3%，若計及則為187元，按年仍升1%，流動通訊ARPU為110元，按年跌13%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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