渣打（2888）今天公有第3季業績，財務總監賀方德（Andy Halford）在電話會議上指，集團的普通股權一級資本比率（CET 1）為14.4%，在肺炎疫情下仍處於13%至14%的中期目標水平。該行將會跟監管部門商討未來的派息和回購計劃，暫未有恢復派息或進行回購的優先次序，認為首要審視集團自身的情況及回報，冀盡快回報股東，強調需視乎與相關機構的商討結果。

集團第3季有形股東權益回報（ROTE）下跌4.5個百分點至4.4%，遠低於早前目標在2021年或以前提升至10%水平。賀方德稱，相關的財務目標將會延後，但相信仍可以達到雙位數。目前業務正在進行重組計劃，集團不會公布裁員人數，但認為不會出現明顯轉變。

賀方德說，環球資本流動性在過去數季強勁，令銀行存款大增，隨着多個市場逐漸復甦，預計明年貸款需求會回升，屆時提升集團淨利息收入。

記者：蔡穎霖

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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