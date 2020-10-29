世界黃金協會(WGC)表示，受投資者的購金潮趨緩以及各國央行10年來首次出售黃金，今年第三季全球黃金需求降至11年來最低水平。

新冠肺炎疫情令珠寶銷售崩潰，而珠寶通常是黃金需求的最大來源，但這被投資者對於黃金的避險需求所抵消。

WGC表示，第三季包括中國和印度在內的珠寶市場略有恢復，但不足以彌補投資者在上市交易基金(ETF)中黃金持倉速度放緩的影響。

根據WGC的數據，7月至9月季度的全球黃金需求為892.3噸，較2019年第三季度下降19%，是自2009年第三季度以來的最低水平。

今年1至9月份的需求2972.1噸，按年下降10%，是自2009年以來的最低水平。

儘管ETF減慢增速，但第三季金條和金幣的購買量增加，因為除歐洲和美國銷量較高之外，中國、印度和土耳其需求增加。

WGC表示，中國和印度第四季的珠寶需求料增加，各國央行應會再次出手購買，不過圍繞經濟的不確定性仍存在，低利率及政府刺激措施意味着投資者仍將是驅動市場的主力。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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