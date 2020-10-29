澳門博彩（0880）公布第三度季業績，該集團繼續受到新冠肺炎疫情影響，第三季度之博彩淨收益為8.41億元，按年大減89.6%。另季內亦由盈轉虧，經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為7.82億元；股東應佔虧損達10.31億元。三季合計虧損達到24.44億元。

另該集團公布，位於路氹的上葡京，已經竣工，正待政府部門最後驗收日期通知，料會在今年11月，預計於明年首季開幕，這較較早前原定今年尾開幕，進一步延遲。季內之資本開支為9.25億元，主要用於在建工程以及傢俬、裝置及設備。其手持現金、銀行結餘及已抵押銀行存款總額為59.35億元，負債總額則達167.83億元。

按項目劃分，新葡京娛樂場之博彩毛收益於第三季度為1.76億元，按年大減93.7%，經調整LBITDA為3.36億元。首三季錄得的博彩毛收益為15.02億元，按年大減84.4%，經調整LBITDA為7.05億元。包括葡京、回力海立方、東方及海島四個自行推廣娛樂場，單季的毛收益為1.87億元，LBITDA為2.66億元；首三季的毛收益則達10.52億元，LBITDA為6.12億元。15間衛星場單季的毛收益達5.84億元，LBITDA達6300萬元；首三季毛收益為32.88億元，LBITDA達1.39億元。

按業務計，季內的貴賓博彩毛收益為2億元，按年大減93.1%。貴賓籌碼銷售總額季內達41億元，按年大減95.59%，未扣佣金及折扣為的贏率為4.89%，按年提高1.79個百分點。其共經營180張貴賓賭枱，按年減少106張。至於中場方面，中場博彩毛收益為6.9億元，按年大減89.1%，共經營832張中場賭枱，按年減少671張。角子機博彩毛收益為5700萬港元，亦按年減少80.8%，共經營1109部角子機，按年減少1454部。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

中石油第三季扭虧賺400億 首三季仍跌73%

友邦：疫情對新業務影響短暫 招聘前線未有放慢

向國泰被裁員工招手捱批 逸東董事總經理：無政治目的

恒指跌122點連跌3日 20天、50天線失而復得 騰訊、美團再創新高

天貓「雙11」增加購物時間以應對疫情

電盈傳分拆VIU 集資2億美元

花旗調查：首三季約十分一市民認為是置業好時機 有紀錄以來高位

高院確認高銀金融國際中心由接管人出售

滬指三連升 全日收漲3點

螞蟻國際投資者認購結束 港元見5個月最大貶值幅度 料貶值至7.7550

【有片：埋身擊】國指見底向上再戰高位

【有片：選股王】頤海股價明顯轉強 可逢低收集