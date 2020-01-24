中石油第三季扭虧賺400億 首三季仍跌73%
文章日期：2020年10月29日 16:56
中石油（0857）公布，第三季純利400.5億元人民幣(下同)，按年升353.6%，按季扭虧，若剔除管道資產重組收益，盈利仍達218.03億元。首三季則賺100.67億元，按年跌73%。第三季收入按年跌19.6%，首三季跌21.4%。
首三季集團原油平均實現價格為40.06美元/桶，按年降34.9%，其中國內實現價格為41.43美元/桶，按年降32.5%；天然氣平均實現價格為4.61美元/千立方英尺，按年降16.0%，其中國內實現價格為5.25美元/千立方英尺，按年降11.6%。
受原油價格下降、油氣產品銷量增加等因素綜合影響，勘探與生產板塊首三季度實現經營利潤200億元，按年下降74.0%。第三季，勘探與生產板塊實現經營利潤96.49億元，按季扭賺141.81億元。
煉油與化工業務方面，首三季度經營虧損16.68億元，去年同期賺90.04億元，其中煉油業務經營虧損82.70億元，上年同期賺52.81億元；化工業務經營利潤66.02億元，按年增長77.3%。第三季，煉油與化工板塊實現經營利潤88.72億元，按季扭虧賺107.03億元。
中石油收報2.18元，跌1.8%。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
恒指跌122點連跌3日 20天、50天線失而復得 騰訊、美團再創新高
花旗調查：首三季約十分一市民認為是置業好時機 有紀錄以來高位
螞蟻國際投資者認購結束 港元見5個月最大貶值幅度 料貶值至7.7550