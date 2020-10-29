鷹君集團（0041）旗下香港逸東酒店早前在facebook專頁發帖向國泰（0293）員工招手，及後其總裁羅寶璘被指支持反修例運動，並呼籲內地遊客不要光顧其酒店。逸東酒店董事總經理Dirk Dalichau今（29日）再發聲明澄清，帖文原意是為有需要人士提供工作機會，並無任何政治目的，惟「有關該訊息被用作其他意圖的宣傳工具」。

Dirk Dalichau在聲明向被影響人士致歉，就羅寶璘被牽涉到事件中感遺憾，表示事前未有向現身處海外的羅寶璘批准，強調該帖文並不代表鷹君集團和朗廷酒店信託基金。他續稱，明白該帖文或會引起酒店忠實顧客及公眾的困惑，感謝大家對酒店的支持和理解，重申Eaton Workshop一直致力塑造更美好世界，致力為各行各業的人士提供平台，令他們能享受有歸屬感和社區的空間。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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