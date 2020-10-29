友邦保險（1299）集團首席執行官兼總裁李源祥表示，新冠肺炎疫情對新業務的影響短暫，過後會回復至正常發展，因此沒有裁員的需要，反而是增加銷售人員的機會。該行區域首席執行官陳榮聲指，該行全年前線招聘沒有放慢，而後勤亦需要有科技等技能人士。

李源祥表示，封鎖解除後，該行在不少市場表現見迅速反彈，客戶對長期醫療保險需求增加。陳榮聲指，香港對長期儲蓄和醫療保險需求強勁，疫情短期對經濟有影響，不過長期保險需求仍大。

今年是友邦上市10周年，該行公布設立獎學金，承諾投放1億美元，在未來數十年每年資助100名就讀於香港10間大學的本科生。計劃由該行慈善基金與各合作大學執行，香港八間由大學教育資助委員會資助的大學及兩間私立大學，來自各所院校任何專業之學生均可申請是項獎學金，成功申請的學生將於就讀其本科課程期間每年獲得5萬元的獎學金。至於會否派發特別息，李源祥表示沒有計劃，重視股息有持續性。

記者：歐陽偉昉

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

恒指跌122點連跌3日 20天、50天線失而復得 騰訊、美團再創新高

天貓「雙11」增加購物時間以應對疫情

電盈傳分拆VIU 集資2億美元

花旗調查：首三季約十分一市民認為是置業好時機 有紀錄以來高位

高院確認高銀金融國際中心由接管人出售

滬指三連升 全日收漲3點

螞蟻國際投資者認購結束 港元見5個月最大貶值幅度 料貶值至7.7550

【有片：埋身擊】國指見底向上再戰高位

【有片：選股王】頤海股價明顯轉強 可逢低收集

渣打第三季稅前法定溢利跌61%

恒指半日跌229點 曾跌穿20天線 比亞迪創上市新高

中生製藥治腫瘤藥獲國家藥監局通過一致性評價

三星電子料第四季利潤下滑