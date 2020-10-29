阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓「雙11」於本周二開始預售，阿里巴巴首席市場官董本洪稱，今年是阿里的第12個「雙11」，更指中國經濟在疫情後復蘇令今年的「雙11」成為亮點；又指，今年設有雙重購物時間，第一波於11月1日至11月3日，第二波則是11月11日，於10月31日晚上會設有晚會開幕。董本洪提及「雙11」有8億的消費者，而今年合共有25萬個品牌參加「雙11」。

天貓進口事業群總裁劉鵬稱，天貓的網上購物平台是不少海外的品牌接觸中國消費的入口，而今年有2600個的國際品牌新加入，「雙11」的主要消費者為年輕一群，，預計今年在新品牌的加入下的銷售會有大爆發和今年新增網上拍賣的環節。

而在貨品配送方面，菜鳥國際供應鏈總經理趙劍指，去年「雙11」的配送包裹量達18億，預計今年配送包裹量按年增加幅度為30%。

Lazada電子商務平台亦於今年參於「雙11」，主要負責東南亞市場。Lazada集團聯席總裁兼商業事業群主管劉秀雲稱，疫情令東南亞相繼出現封城的情況，令當地人更着重線上購物。更指，東南亞市場的電子商務剛起步，未來擁有強勁的增長潛力。

記者：陳麗歡

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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