美股重挫，恒指早段跟跌最多450點低見24258.56點，見本月16日後最低，收市跌幅收窄至122點或0.49%，報24586點，連跌3日累計跌332.18點，是上月4日後最長跌浪。

恒指今早一舉跌穿10天線(24619.9點)及50天線(24551.96點)，跌至20天線(24301.51點)後獲買盤吸納，收市重返50天線之上。成交金額亦增至1331億元，雖僅較上日增加0.42%，但已是10月14日1543.49億元成交後最多；國指跌7點或0.08%，報9955點。

恒生科技指數收報7675點，升0.25%，再次跑贏恒指。騰訊（0700）、美團（3690）再創上市新高，騰訊曾高見614元，收報605元，升0.67%；美團則曾高見299.8元，收報297.2元，升6.14%。

科指當中，升幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.35元，升7.69%；跌幅最大的是中興（0763）收報17.8元，跌6.71%。

藍籌方面，15隻升，34隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升2.24%，收報105元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌5.1%，收報6.33元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）升1.54%，收報383.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；友邦（1299）跌1.31%，收報75.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

跨境資金續旺，北水南下合計淨流入113.14億元，較上日增加19.42%，連續第15日流入，累計流入695.72億元。南水北上合計淨流入17.86億元人民幣，較上日增加858.51%，連續第2日流入，累計流入19.73億元。

多隻近期的熱炒股續破頂，比亞迪股份（1211）業績公布前再創上市新高，見164元，收報156.6元，升5.03%；藥明康德（2359）創上市新高，見126.7元，收報123.4元，升1.48%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.4元，收報13.94元，升1.46%。

多間公司公布業績，業績表現如下，比亞迪電子（0285）收報36.55元，跌2.66%；建行（0939）收報5.49元，跌0.72%；萬科企業（2202）收報23.75元，跌0.63%；中信証券（6030）收報17.24元，升0.12%；I.T（0999）收報1.05元，跌6.25%；中石油（0857）收報2.18元，跌1.8%；澳博控股（0880）收報8.16元，跌0.85%。

金輝控股（9993）今日上市，定價4.3元。收報4.36元，升1.39%。

百勝中國（9987）第三季純利升96%，同店銷售額較去年同期下降6%。收報428元，升3.08%，曾創上市新高見429.8元。

ASM PACIFIC（0522）第三季純利2.34億元，首三季純利6.25億元，按年升56%。第三季新增訂單總額年升12.4%，按季升23.5%。ASM PACIFIC收報82.55元，跌1.73%。

合景悠活（3913）IPO 以7.89元定價，香港超額認購43.4倍。合景泰富（1813）收報10.1元，升5.76%。

世茂服務（0873）IPO 以16.6元定價，香港超額認購12.8倍。世茂房地產（0813）收報27.6元，升1.47%。

其他內房及物管股亦向上。寶龍地產（1238）收報5.44元，升6.46%；恒大（3333）收報14.7元，升3.52%；融創（1918）見52周低27.5元，收報28.45元，升1.61%；時代中國（1233）見52周低9.9元，收報10.26元，升2.6%；奧園（3883）見52周低7.15元，收報7.35元，升2.37%。

物管股方面，新城悅（1755）收報19.58元，升6.76%；雅生活服務（3319）收報33.9元，升3.99%；碧桂園服務（6098）收報49.1元，升6.39%；佳兆業美好（2168）收報22.3元，升7.21%；保利物業（6049）收報56.95元，升4.21%；中海物業（2669）收報5.87元，升2.98%。

百威亞太（1876）首9個月溢利5.01億美元，按年跌41.2%。收報元，無升跌%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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