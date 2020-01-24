電盈傳分拆VIU 集資2億美元
文章日期：2020年10月29日 16:01
路透旗下IFR引述消息報道，電訊盈科（0008）正考慮將其OTT影視娛樂和音樂部門「Viu International」在美國上市，預計集資2億美元(約15.5億港元)。
報道指，Viu International OTT目前正在與財務顧問共同商討擬議上市事宜，最早可能在今年進行。電盈拒絕就報道置評。
今年8月，電盈曾提出或將有關業務分拆，或引入其他投資者。
消息人士則透露，分拆上市僅為公司眾多個方案之一，目前無固定的上市時間表，而電盈最終會採取何種方案，將考慮不同因素，包括市場情況。
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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