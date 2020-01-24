路透旗下IFR引述消息報道，電訊盈科（0008）正考慮將其OTT影視娛樂和音樂部門「Viu International」在美國上市，預計集資2億美元(約15.5億港元)。

報道指，Viu International OTT目前正在與財務顧問共同商討擬議上市事宜，最早可能在今年進行。電盈拒絕就報道置評。

今年8月，電盈曾提出或將有關業務分拆，或引入其他投資者。

消息人士則透露，分拆上市僅為公司眾多個方案之一，目前無固定的上市時間表，而電盈最終會採取何種方案，將考慮不同因素，包括市場情況。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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