花旗銀行公佈2020年第三季市民置業意向調查結果，顯示連續三季仍有一成受訪者認為現時為置業好時機，樓價展望方面則受疫情影響，預期跌幅比沙士期間實際跌幅為輕，另一方面，有興趣置業人士期望樓價再跌兩成。

調查顯示，在今年首三季，均有約十分之一市民認為是置業好時機，人數是有紀錄以來的高位。

調查結果推算出今年第二季有近50萬人於受訪前一個月內有參觀樓盤，是2013年以來最多人數，第三季數字雖回落至近40萬人，但人數比上年同期仍高出五成多，反映出市民的置業興趣。

就疫情對市民看樓市的影響，受訪者預期年底比年初樓價跌幅中位數為5%，認為疫情對樓價的打擊最多8%，對比2003年沙士期間樓價實際跌幅10%至12%為輕。

市民對未來一年樓價的看法跟隨疫情數字反覆上落，9月的調查結果顯示，認為未來一年樓價向下的人數(43%) 比持相反看法的人數(23%) 較多，比6月時較看淡樓市，但比3月時較看好。

於6月疫情稍為緩和時，有21%受訪者表示有置業意欲，回到上年第三季的水平，但9月時有置業意欲的受訪者再回落至17%，與年初相若。疫情下置業興趣增加的市民大多數仍在觀望中，期望樓價再跌兩成才入市，而業主則仍維持信心，只有5%業主有興趣現在出售物業。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，樓市氣氛隨著疫情發展反覆變化，市民在第二季開始重拾置業信心，至第三季疫情反彈而變得較為謹慎，但仍有不少人認為是置業好時機，更見有為數不少的市民參觀樓盤，反映累積的置業需求仍有待釋放。