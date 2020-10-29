高等法院今天確認賜譽有限公司及高銀金融國際中心，仍由賜譽及高銀中心的共同接管人與管理人保國武及馬肇明控制，而保、馬兩人及徐麗雯女士為賜譽僅有正式任命的董事。在接管人要求下，陳靜芬法官於今天頒下法院令，賜譽前董事並不反對該法院令。接管人及董事是唯一授權處理有關賜譽，包括高銀中心之事務的代表。接管人表示，歡迎法院裁決，讓其在不受干擾的情況下，繼續出售賜譽及/或高銀中心。

高銀中心由賜譽全資擁有，為九龍東最高規格的甲級寫字樓。萊坊獲委託爲獨家代理，經受權進行行銷及放售賜譽或高銀中心，一直與世界各地感興趣的買家接洽，意向書之截止遞交日期為11月11日周三正午12時。

高銀發言人表示，集團主動釋出善意，雙方律師於開庭前就部分重點爭議達成共識，不反對接管人董事之委任，並提供了擬進行出售物業之合約資料，法官在庭間亦表示該出售在現階段對各方有利，集團擬就該出售進行溝通協商，加快相關出售物業進度，以償還相關債務。集團有信心雙方的爭議最終能夠得到解決

記者：陳偉燊

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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