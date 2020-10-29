內地股市先跌後升，上證綜指連升三日。上證綜指開市後已見全日低位最多跌38點，其後倒升，午後升幅一度擴大，高見3289點，最多升20點，尾市升幅收窄，全日收報3272點，升3點或0.11%，成交額2786億元(人民幣．下同)。

深證成指連升四日，今日早段最多跌187點，其後反彈，午後維持升勢，曾高見13582點，最多升194點，全日收報13519點，升131點或0.98%，成交額5016億元。兩市成交額合共7802億元。

創業板指數也連升四日，午後升曾升穿2700點水平，全日收報2699點，升29點或1.1%，成交額2526億元。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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