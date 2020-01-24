螞蟻集團（6688）IPO機構投資者認購結束後，港元今日持續貶值，一改近期金管局持續沽售港元所反映的強勢，港元貶值情況暫未見改變，午後曾貶值最多0.05%，是2020年5月21日後最大貶值幅度，港元貶值至7.7537元，是2020年7月20日7.7543元後最弱。

星展香港的財資市場部董事總經理王良享向外電表示，在螞蟻香港IPO機構認購部分結束後，不可避免地會有一些資金離開香港，認為螞蟻開始交易後，港元可能跌至7.7550。他又指，不大可能出現大規模資金外流，因為螞蟻集團IPO的散戶需求和未來中資公司香港上市應能支持港元需求。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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