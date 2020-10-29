恒指跌229點，收報24478點，成交金額618億元。美股重挫逾3%，亞洲股市下跌但幅度溫和，始終區內疫情受控，生產消費都正常，看不到要跟隨拋售的理由。連日領升大市的ATM稍為回吐，強勢股以光伏、物管股為主，福萊特（6865）及信義光能（0968）分別升近10%，物管股升幅普遍介乎3%及5%。最強勢的股份要數比亞迪（1211），再升5.3%續創新高。另一隻是康成化龍（3759），暫時均成逢低吸納的對象。

現在市況屬交易設局，多數股份都是在區間交易，可留意頤海（1579）。集團一直長升長有，近期則出現調整，由高位133元水平，到本周曾跌至92.8元，近日回升，中午收報107.6元，升3.4%。調整原因，一來高升股近期多受壓，二來近期海底撈（6862）較多負面新聞，市場擔心會影響到頤海的銷售。第三則是集團推出新產品，市場憂慮會影響短期毛利率和開支增加。

但頤海業績一直都很出眾，增長快速，就算短期出現問題，相信管理層也有能力解決。走勢上，周二跌破雙頂頸線後失而復得，今早續逆市上升，股價明顯轉強，可逢低收集。

張兆聰

明報首席評論員