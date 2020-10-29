渣打（2888）公布，截至9月底止第三季業績，除稅前法定溢利4.35億元(美元‧下同)，按年下跌60.63%。除稅前基本溢利7.45億元，按年減少39.82%，按固定匯率基準計算則減少39%。

第三季純利4.28億元，按年減少50.06%，每股盈利13.6仙。期內，經營收入跌11.54%至35.19億元；按固定滙率基準計算則減少11%。

第三季淨息差減少38個基點至1.23%；與第二季度相比則減少5個基點。信用減值3.53億美元，市場預估6.14億美元。

渣打展望，隨着更多集團業務所在市場開始走出衰退，我們預期第四季度的季節性環境將與去年相似，且預期客戶需求將會於明年期間增加。今年早前利率大幅降低的影響應於未來兩個季度充分反映，屆時期內淨息差將調整至略低於當前水平並穩定下來。

集團預期，今、明兩年的支出均將低於100億元。早前預測今年下半年的減值成本應低於上半年，結果第三季度的信貸減值情況亦加強支持有關看法。預期明年出現的經濟復甦將有助改善資產質素，不過估計若干行業和市場會繼續面臨挑戰。

渣打半日收報38.35港元，升0.39%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

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原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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