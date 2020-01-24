歐美疫情引發隔晚美股重挫，恒指今早亦低開418點，最多跌450點，美期反彈近1%，恒指半日跌幅曾收窄至211點，半日跌229點或0.93%，報24478點，成交金額618億元；國指跌77點或0.78%，報9886點。恒生科技指數收報7609點，跌0.62%。

走勢上，恒指失守10天線(24609.13點)、50天線(24549.81點)、100天線(24753.33點)，曾跌穿20天線(24296.12點)，半日失而復得。

藍籌7隻升，42隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升2.04%，收報104.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；萬洲（0288）跌4.05%，收報6.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.89%，收報75.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

半日北水南下合計淨流入33.78億元，南水北上合計淨流入3.96億元人民幣，較上日增加112.37%。

金輝控股（9993）今日上市，定價4.3元，半日收報4.19元，跌2.5%。

多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪股份（1211）創上市新高，見157元，收報157元，升5.3%；比亞迪電子（0285）收報37.5元，跌0.13%；建行（0939）收報5.52元，跌0.18%；萬科企業（2202）收報23.55元，跌1.46%；中信証券（6030）收報17.18元，跌0.23%；I.T（0999）半日收報1.02元，跌8.9%；中石油（0857）收報2.2元，跌0.9%；澳博控股（0880）收報8.13元，跌1.22%。

百勝中國（9987）第三季純利升96%，同店銷售額較去年同期下降6%。半日收報425.8元，升2.5%，曾創上市新高見426.2元。

ASM PACIFIC（0522）第三季純利2.34億元，首三季純利6.25億元，按年升56%。第三季新增訂單總額年升12.4%，按季升23.5%。收報83.4元，跌0.71%。

合景悠活（3913）IPO 以7.89元定價，香港超額認購43.4倍。合景泰富（1813）收報9.9元，升3.66%。

世茂服務（0873）IPO 以16.6元定價，香港超額認購12.8倍。世茂房地產（0813）收報27元，跌0.74%。

百威亞太（1876）首9個月溢利5.01億美元，按年跌41.2%。半日收報23.45元，跌1.47%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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