中生製藥治腫瘤藥獲國家藥監局通過一致性評價
文章日期：2020年10月29日 12:17
中生製藥（1177）公布，集團抗腫瘤藥商品名為安顯的「來那度胺膠囊」已獲得國家藥品監督管理局頒發藥品補充申請批准通知書，通過仿製藥質量和療效一致性評價。
來那度胺是人工合成的谷氨酸衍生物，具有抑制血管生成和免疫調節的形式的多發性骨髓瘤患者的治療。
中生製藥半日收報7.84元，跌1.88%。
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講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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