中生製藥（1177）公布，集團抗腫瘤藥商品名為安顯的「來那度胺膠囊」已獲得國家藥品監督管理局頒發藥品補充申請批准通知書，通過仿製藥質量和療效一致性評價。

來那度胺是人工合成的谷氨酸衍生物，具有抑制血管生成和免疫調節的形式的多發性骨髓瘤患者的治療。

中生製藥半日收報7.84元，跌1.88%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

三星電子料第四季利潤下滑

內地三大指數先跌後回升 上證半日收漲2點

港元貶幅加大 1星期HIBOR創近2個月最大跌幅 1個月HIBOR轉跌

ASM太平洋：第三季盈利升5.2% 新增訂單總額為歷來第二高

百威亞太第三季多賺近26%

金融時報：LVMH以每股131.5元收購Tiffany 市值1224億元

百勝中國第三季多賺近97% 息12美仙

恒指低開418點 匯控跌2.9% 友邦跌2.3% 新股金輝跌2.7%

上證低開1% 人行開展1400億人幣逆回購操作

港元偏軟 見逾兩個月以來最弱

港股ADR跌450點 美期反彈 建行、中石油、比亞迪等業績

疫情重創歐美股市 道指見1個月最大跌幅 收市跌943點 連跌第4日

金管局紐約時段沽出31.78億港元