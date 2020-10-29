南韓電子產品生產商三星電子(Samsung)第三季營業利潤為兩年來最高，惟預計第四季利潤下滑。

三星電子公布，第三季營業利潤大增59%至12.35萬億元(韓圜．下同)(約109.6億美元)，是兩年以來最高，符合三星本月稍早的預計，歸功於該季智能手機業務獲利達4.45萬億元。

三星表示，第三季晶片業務利潤較上年同期飆升82%至5.54萬億元，因中低端智能手機銷量增長且華為在美國製裁措施生效前補充庫存，抵消伺服器需求疲弱的影響。

期內，收上升8%至66.96萬億元。

三星電子預期，第4季利潤將下滑，原因是伺服器客戶對晶片需求轉弱，且智慧手機和消費電子產品的競爭轉強。競爭同業蘋果公司在10月已推出新機iPhone 12系列。

三星電子展望2021年，預期整體全球需求復蘇，但新冠病毒疫情重燃的可能性仍帶來不確定性。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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