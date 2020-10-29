內地三大指數今早先跌後回升。上證綜指甫開已低見3231點，最多跌38點，其後跌幅逐步收窄，臨半日收市前倒升最多6點，半日收報3271點，升2點或0.08%，成交額1588億元(人民幣．下同)。

深證成指低開後曾低見13200點，最多跌187點，其後跌幅收窄並反彈，一度重上13500點水平，最多升137點，半日收報13499點，升111點或0.83%，成交額2966億元。兩市成交額合共4554億元。

創業板指半日收報2688點，升17點或0.67%，成交額1556億元。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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