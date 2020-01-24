港元拆息普遍向下，與螞蟻（6688）招股撞期的1星期HIBOR再創近8月以來最大跌幅，跌15.34點子至0.48411%；而與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌3.14點子至0.40696%。

港元現報7.7529元貶值28點子，曾貶值最多34點子，報7.7535元，是2020年7月20日7.7543元後最弱。而貶值幅度最多0.04%，是2020年6月16日後最大貶值幅度。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.49點子至0.05238%；1星期HIBOR跌15.34點子至0.48411%；2星期HIBOR跌3.54點子至0.41839%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3點子至0.51054%；6個月期HIBOR跌0.36點子至0.675%；12個月期HIBOR跌0.19點子至0.85274%。

美元指數現報93.455升值0.05點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.14463%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2623%，終止連續1日擴闊，利差是2020年10月19日後最低，當日差距為0.2245%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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