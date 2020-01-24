ASM太平洋（0522）公布截至9月底底止業績，第三季盈利2.34億元，按年升5.2%，按季跌36%；首三季盈利6.24億元，按年升56%。第三季盈利率為5.5%，按年升14點子，按季跌298點子，首三季則為5.2%，按年升172點子。第三季度新增訂單總額更為歷來第二高。

第三季新增訂單總額45.19億元，按年升12.4%，按季升23.5%；首三季133.85億元，按年升8.4%。第三季收入按年升2.6%，按季跌1.2%至42.67億元，首三季收入按年升4.7%至119.6億元。

公司指，優秀的財務表現主要受惠於多項因素，其中包括年內急速普及的在家工作安排所帶動對個人電腦和連接設備的需求；5G基建配置和設備升級推動了矽器件含量的增長；受到數據中心及 5G 相關應用的高性能計算（「HPC」）應用的殷切需求帶動；持續的全球貿易關係緊張使中國的本地企業更投入於本地化生產。另外，

公司預計，在設備市場氣氛改善的情況下，第四季度的收入將介乎於5.3億美元至5.9億美元之間。

ASM太平洋現報82.55元，跌1.7%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

金融時報：LVMH以每股131.5元收購Tiffany 市值1224億元

百勝中國第三季多賺近97% 息12美仙

恒指低開418點 匯控跌2.9% 友邦跌2.3% 新股金輝跌2.7%

上證低開1% 人行開展1400億人幣逆回購操作

港元偏軟 見逾兩個月以來最弱

港股ADR跌450點 美期反彈 建行、中石油、比亞迪等業績

疫情重創歐美股市 道指見1個月最大跌幅 收市跌943點 連跌第4日

金管局紐約時段沽出31.78億港元