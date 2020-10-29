百威亞太第三季多賺近26%
文章日期：2020年10月29日 10:09
百威亞太（1876）公布，於截至9月底止的第三季，股東應佔溢利3.16億元(美元．下同)，按年增加25.9%。正常化溢利為3.2億元，按年增加3.23%。
期內，收入18.23億元，按年增長0.05%，按公司內生增長數據計算增長2.2%。總銷量27.538億公升，按年升0.05%，按公司內生增長數據計算增長1%。
今年首9個月，百威亞太股東應佔溢利5.01億元，按年下跌41.27%；正常化溢利5.42億元，按年下跌43.36%。
期內，收入43.98億元，按年減少17.7%，按公司內生增長數據計算為減少14.8%。總銷量66.271億公升，按年減少14.77%，按公司內生增長數據計算為減少14%。
百威亞太現報23.7元，跌0.42%。
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