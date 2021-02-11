據報Tiffany董事會周三晚上批准以此略低的價格將公司出售給LVMH。另外，Tiffany將向股東支付每股0.58美元的股息。

此外，Tiffany和LVMH將和解在特拉華州提起的訴訟。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

百勝中國第三季多賺近97% 息12美仙

恒指低開418點 匯控跌2.9% 友邦跌2.3% 新股金輝跌2.7%

上證低開1% 人行開展1400億人幣逆回購操作

港元偏軟 見逾兩個月以來最弱

港股ADR跌450點 美期反彈 建行、中石油、比亞迪等業績

疫情重創歐美股市 道指見1個月最大跌幅 收市跌943點 連跌第4日

金管局紐約時段沽出31.78億港元