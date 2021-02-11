金融時報：LVMH以每股131.5美元收購Tiffany 市值1224億元
文章日期：2020年10月29日 09:53
《金融時報》引述消息指，LVMH將以每股131.50美元的價格收購美國珠寶商Tiffany，低過最初LVMH提出的每股135美元，按新價格計算的股權價值約為158億美元(約1224億港元)。
據報Tiffany董事會周三晚上批准以此略低的價格將公司出售給LVMH。另外，Tiffany將向股東支付每股0.58美元的股息。
此外，Tiffany和LVMH將和解在特拉華州提起的訴訟。
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講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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