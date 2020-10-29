百勝中國（9987）公布，截至9月底止第三季淨利潤4.39億元(美元．下同)，按年增長96.86%。每股盈利1.13元，派息0.12元。

期內，總收入23.48億元，按年增加1.25%。

集團第三季系統銷售額按年增加1%，其中肯德基和必勝客分別下降1%和6%。同店銷售額按年下降6%，其中肯德基和必勝客分別下降6%和7%。季內共開設312家新店，截至9月底，門店總數達到10150家。餐廳利潤率18.6%，較去年同期上升0.9個百分點。

集團更新2020財年目標，預期共開設超過900間新店，較之前800家至850家的目標有所增加，主要因為肯德基門店擴張加速以及包含黃記煌新建門店；資本支出預期將在5億至5.5億元區間。集團認為，新冠肺炎疫情在2020年將繼續對其經營和財務業績產生重大的負面影響。

百勝中國現報420.8元，升1.35%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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