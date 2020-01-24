恒指今早低開418點或1.7%，報24290點，成交金額38億元；國指今早低開160點或1.61%，報9803點。恒生科技指數開市報7508點，跌1.94%。

藍籌2隻升，47隻下跌，1隻無升跌。新世界發展（0017）升0.13%，報37.45元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻不足1點。匯控（0005）跌2.91%，報31.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.35%，報74.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。

多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪股份（1211）開市報144.1元，跌3.35%；比亞迪電子（0285）開市報36.65元，跌2.4%；建行（0939）開市報5.41元，跌2.17%；萬科企業（2202）開市報23.85元，跌0.21%；中信証券（6030）開市報17元，跌1.28%；I.T（0999）開市報1.12元，無升跌；中石油（0857）開市報2.19元，跌1.35%；澳博控股（0880）開市報8.12元，跌1.34%。

金輝控股（9993）今日上市，定價4.3元，開市報4.18元，跌2.7%。

百勝中國（9987）第三季純利升96%，同店銷售額較去年同期下降6%。開市報411.2元，跌0.9%。

ASM PACIFIC（0552）第三季純利2.34億元，首三季純利6.25億元，按年升56%。第三季新增訂單總額年升12.4%，按季升23.5%。開市報81.5元，跌2.9%。

合景悠活（3913）IPO 以7.89元定價，香港超額認購43.4倍。合景泰富（1813）開市報9.49元，跌0.63%。

世茂服務（0873）IPO 以16.6元定價，香港超額認購12.8倍。世茂房地產（0813）開市報27元，跌0.74%。

百威亞太（1876）首9個月溢利5.01億美元，按年跌41.2%。開市報23.8元，無升跌。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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