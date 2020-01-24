港股ADR跌450點 美期反彈 建行、中石油、比亞迪等業績
文章日期：2020年10月29日 08:49
美股隔晚重挫，不過，美期反彈，三大指數期貨現升0.6%至0.9%，日股現跌0.72%，韓股現跌1.06%，澳股現跌1.32%。
港股ADR跌450點或1.86%，報24257點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.05%，折合報588.65元；匯控（0005）跌2.63%，折合報31.79元；建行（0939）跌1.61%，折合報5.44元。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括比亞迪（1211）、比亞迪電子（0285）、建設銀行（0939）、萬科企業（2202）、中信証券（6030）、I.T（0999）、中石油（0857）、澳博（0880）等。
金輝控股（9993）今日上市，定價4.3元。
百勝中國（9987）第三季純利升96%，同店銷售額較去年同期下降6%。
ASM PACIFIC（0522）第三季純利2.34億元，首三季純利6.25億元，按年升56%。第三季新增訂單總額年升12.4%，按季升23.5%。
合景悠活（3913）IPO 以7.89元定價，香港超額認購43.4倍。
世茂服務（0873）IPO 以16.6元定價，香港超額認購12.8倍。百威亞太（1876）首9個月溢利5.01億美元，按年跌41.2%。
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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