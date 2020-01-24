疫情重創歐美股市，歐洲主要國家新增病例再創新高，法德均推出嚴厲的封鎖措施，道指低開361點後，最多跌965點或3.52%，是9月3日後最大跌幅，收市跌943點，是7月31日後收市新低，連跌4日，累計跌1843.71點，對上一次連跌4日是2月25日。標普500指數亦連跌3日，累計跌194.36點，收市價見9月24日後收市新低。納指亦由升轉跌，曾跌最多3.78%，是9月8日後最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌943點，跌幅3.44%，報26519點。標普500指數收跌119點，跌幅3.53%，報3271點。納斯達克綜合指數收跌426點，或3.74%，報11004點。

聯合健康跌3.9%，報308美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低82點，而旅行者集團升2.02%，報121.5元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報111.2元，跌4.63%，谷歌母公司Alphabet收市報1510.8元，跌5.5%，亞馬遜收市報3162.78元，跌3.75%，Facebook收市報267.67元，跌5.51%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.96%，報342點。德國DAX指數收跌4.18%，報11560點；法國CAC 40指數跌3.38%，報4571點；英國富時100指數收跌2.56%，報5582點。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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