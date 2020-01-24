【晚上11時更新】道指跌幅擴大至800點，納指及標指亦跌3%。布蘭特油價及WTI跌4-5%，避險的黃金亦跌近2%，跌穿1900美元。

恒指夜期跌幅擴大，現報24361點，低水348點。港股ADR全線跌，匯控（0005）ADR較港股收市再跌近3%。騰訊（0700）及阿里（9988）ADR較港股收市跌1.8%及3.2%。

【晚上10時】新冠肺炎疫情沒完沒了，歐美股市今晚急挫，道指開市早段跌500點或1.86%，跌穿二萬七，現報26951點；標普500指數跌56點或1.67%，報3334點；納指跌235點或2.06%，報11195點；德國DAX指數大跌4%，英國富時100指數及法國CAC指數亦分別跌2.3%及3.4%。

恒指夜期現報24485點，低水224點。國指夜期低水92點，報9871點。

大型科技股全線跌，蘋果跌穿114美元，跌2.4%。Facebook及Alphabet跌逾3%，亞馬遜、微軟及Tesla跌逾2%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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