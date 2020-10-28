英國的BNO 5+1計劃在明年1月底開波，這幾個月來已陸續有人先以LOTR到英國暫住。距今仍有三個月時間，到底甚麼時候到英國最好？現在英國疫情與經濟均雙重插水，若非有豐厚身家或有十足信心獲聘用的話，恐怕到5+1生效前都不宜到英國。

英國疫情近周急轉直下，4月日增近5000宗，經過一輪燒錢式lockdown後，6月底至8月中一度壓至不足1000宗。直至政府推出一輪Eat Out計劃，津貼國民外出用餐救飲食，現在急升至日增約2萬宗，是半年前高峰期的四倍。英國第二季GDP急縮兩成第三季顯然更壞。加上病毒在冬天存活期較長，無論疫情抑或經濟，英國正面臨「漫長冬季」，救治無期。

現時疫情對就業市場的打擊仍未全面浮現，但英國各大城市的職位空缺已經大縮，倫敦、雷丁、約克、愛丁堡等急減一半。6至8月全國失業率達4.5%，屬三年內最高，但現時政府仍先後靠Furlough與Job Support Scheme以燒錢式津貼員工薪金，能燒多久仍難定論。

一年前若在英國求職網站求職，以辦公室工作為例，可能20到70人爭一個職位，但現時動輒過百人爭一職，其中包括很多行業的人受疫情衝擊極大，只能臨時轉行求生。例如有朋友本在旅遊業從事數年，臨時只能在超市打工，從低做起。

另外傳統上英國在11與12月更是最難找工作的月份，因HR慣常忍手到翌年，預算增加後再請人，而今年聖誕有可能以lockdown度過，其中部分地區已放風，例如威爾斯區。倘若聖誕lockdown，零售、飲食一切半停頓，即使這段時期過來亦只能燒錢過日辰，更很有可能要全日困在家中，意義不大。

今個冬季不宜移居英國仍是保守估計，因經濟餘波目前難以估計，英倫銀行行長日前亦放風，全國正面臨前所未有的經濟不穩。BBC亦有引述英國經濟師分析估計，英倫銀行很有可能再用QE大開水喉救經濟，將全國債務推得更高。來年英國經濟將受顯著打擊，英國政府固然希望有資產、有專才的香港人過來振興經濟，但若然屬於浮游階層打算過來碰碰機會的話，恐怕生活不比香港好多少。

賈文清

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