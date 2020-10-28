北水淨買入港股94億 逾7個月最多
文章日期：2020年10月28日 18:24
今日大量北水南下，港股通淨買入金額達94.74億元，創今年3月中以來最多。上海及深圳港股通，分別吸資73.09億元及21.65億元。
北水勁買騰訊（0700），在上海及深圳合共有36.72億元淨買入。其次為美團（3690），共吸資16.88億元。再創新高的比亞迪（1211）吸資3.65億元。騰訊今日收報601元破頂，升2.74%。美團升5.26%至280元。比亞迪升5.45%至149.1元破頂。
外資北上方面，今日滬深股通合共淨買入1.87億元人民幣，結束此前連續8日淨賣出的紀錄。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
【有片：投資王道】王弼 : 最差情况是拜登勝 卻由共和黨控制兩院