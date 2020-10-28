惠康與逾70間慈善機構合作派現金券和餐券 料25萬人受惠。右為惠康香港及澳門常務董事鮑敬康，左為聖雅各福群會總幹事李玉芝。

惠康公布，作為「點點心意」回饋社會計劃的一部分，將與超過70間慈善機構合作，尋找有需要人士及派發現金券和餐券，預計約25萬人受惠。公司正積極尋找更多慈善機構，務求廣泛惠及社區不同人士，盡快將現金券和餐券送到有需要人士手上。

惠康將通過回饋社會計劃，向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，總值近8000萬元。公司將以小冊子形式派發現金券及餐券，每本小冊子包括四張50元現金券，四張價值28元餐券，總值312元。受惠人可在所有惠康門市使用現金券，每次可使用多張，或憑餐券到全港大部分7-11店舖換領餐盒，方便受惠人取得援助，最快將於11月中派發小冊子，今年12月底完成。

牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志指出，香港持續受疫情影響，公司希望為香港作出更多貢獻，在慈善機構的幫助，很高興能夠伸出援手，向香港更多家庭和弱勢社區提供支持。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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