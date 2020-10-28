印度傳媒引述知情人士報道，阿里巴巴（9988）有份投資的印度最大雜貨電商平台Big Basket，正與當地最大的企業之一塔塔集團（Tata Group）深入談判，擬以約10億美元（約77.5億港元）出售旗下大部分股權，惟談判仍未結束，最終協議或有變。阿里巴巴現時持有Big Basket約26%權益，據稱，阿里預計將出售全部股份。

早前有報道指，塔塔集團計劃推出一個全方位的數字平台，將各種消費業務整合到這個新平台，即所謂的「超級應用」上，在電商市場與亞馬遜和信實集團展開競爭。而8月又有傳，阿里擱置投資印度公司的計劃，至少未來半年內不會再投資當地的初創公司。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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