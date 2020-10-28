新東方教育（9901、美：EDU）來港第二上市，明起至11月3日招股，將發行851萬股普通股新股，集資最多119億元，6%公開發售，招股價將不高於1399元，一手10股入場費14130.98元。瑞信、美林及瑞銀為聯席保薦人。

根據回撥機制，香港公開發售的發行總股數最多可調整至204.2萬股新股，佔是次發行初始發售股份24%。另外，集團預計將向國際包銷商授出超額配股權，最多可要求集團額外發行最多127.65萬股新股，佔是次發行初始發售股份的不多於15%。

集團預計，所得款項淨額將用作提升學生學習體驗技術投資、業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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