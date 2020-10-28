中國人壽（2628）公布，第三季純利為165.43億元（人民幣，下同），按年減少17.7%。每股收益0.59元，按年減少17%。

期內營業收入1778.36億元，按年升6.6%。已賺保費1184.19億元，按年減少0.7%。投資收益588.34億元，按年增28.4%。

集團指，首三季實現保費收入5435.53億元，按年增長9.4%。實現首年期交保費1060.49億元，按年增長7.1%；續期保費3686.79億元，按年增長10.1%；短期險保費668.82億元，按年增長9.3%，上述數據都反映業務發展穩中有進。另外，業務價值持續增長，首三季新業務價值按年增長2.7%，退保率為0.85%，按年下降0.82個百分點。集團又指，首三季銷售隊伍保持穩定，總銷售人力166.2萬人，其中，個險銷售人力158.1萬人，總體保持穩定。

投資方面，截至9月底集團投資資產為38804.1億元，較2019年底增長8.5%。集團指，第三季把握利率上行窗口，加大長久期利率債配置力度，圍繞市場波動靈活控制公開市場權益品種敞口，優化內部結構，適度兌現收益。首三季實現總投資收益1469.53億元，按年增長9.3%，總投資收益率3為5.36%；淨投資收益1227.23億元，按年增長7.7%，淨投資收益率為4.47%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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