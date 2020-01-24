歐美疫情再度擴大，市場憂慮前景，隔晚美股道指續挫。港股今日表現反覆向下，資金熱炒科技股，科指又再跑贏恒指。

恒指今早低開13點，早段曾跌穿10天線(24628點)，低見24586點，最多跌201點，午後倒升一度升穿100天線(24751點)，高見24586點，最多升57點，全日收報24708點，跌78點或0.32%，成交金額1326億元，較上日增加1.61%；國指跌39點或0.4%，報9963點。恒生科技指數收報7656點，升1.44%。

藍籌9隻升，40隻下跌，1隻無升跌。萬洲（0288）升6.89%，收報6.67元，是升幅最大的藍籌；聯通（0762）跌4.97%，收報5.16元，是跌幅最大的藍籌。

科技股熱炒，騰訊突破600元關口，創上市新高，曾高604元，全日升2.74%，收報601元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點。受惠螞蟻集團（6688）招股熱烈，阿里巴巴創上市新高，見309.4元，收報307.4元，升2.487%。

太古地產（1972）中午公布，現正進行商討，可能導致出售其位於香港太古城英皇道1111號的多層辦公樓的權益(編按：即太古城中心一座)。太地、太古（0019）（0087）午後復牌，全日分別收報36.75元及6.5元，跌0.27%及0.31%；太地全日收報20.55元，跌0.24%。

公布業績後的匯控（0005）回吐，曾低見32.35元，全日跌3.4%，收報32.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低65點。

恒生科技指數成份股方面。升幅最大的是美團（3690）收報280元，升5.26%；跌幅最大的是恒騰網絡（6088）收報0.325元，跌9.72%。

Ｉ.Ｔ（0999）發盈警，料中期淨虧損擴大至逾3億。不過，全日收報1.12元，升12%。

獨立股評人David Webb申報，增持安樂工程（1977）至逾半成。安樂工程全日收報1.12元，升5.66%。

多間公司公布業績，業績表現如下，ASM（0522）收報84元，跌2.33%；白雲山（0874）收報18.66元，跌1.58%；中國人壽（2628）收報18.12元，跌0.66%；中石化（0386）收報3.04元，跌3.19%；中興（0763）收報19.08元，升2.91%。

平保（2318）首三季純利跌20.5%，新業務價值挫27.1%。收報82元，跌3.19%。

內房續挫，合景泰富（1813）收報9.555元，跌4.4%；奧園（3883）見52周低7.17元，收報7.18元，跌2.97%；融創（1918）見52周低27.7元，收報28元，跌1.75%。

破頂股包括，比亞迪股份（1211）創上市新高，見150元，收報149.1元，升5.45%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.22元，收報13.74元，升2.54%；中遠海控（1919）創52周高，見4.82元，收報4.8元，升2.13%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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