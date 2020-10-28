繼早前推出「iBond Plus」服務，陸金所旗下陸金所香港再宣布，與本港虛擬銀行眾安（ZA Bank）達成合作，並推出聯合迎新優惠，未來雙方更將在多個領域尋求深入合作，為客戶帶來更多元化的產品和個人化服務，提升客戶體驗。

陸金所香港指，雙方將由即日起至今年11月4日晚上9時「iBond Plus」活動期間，陸金所香港新客戶經ZA Bank轉賬至陸香港的手機應用程式（APP）滿1萬元，將可額外獲得ZA Bank用戶的獨家優惠，即1500亞洲萬里通里數，同時可享陸金所香港「iBond Plus」的活動獎賞。至於陸香港現有客戶，透過ZA Bank轉帳至陸香港APP滿1萬元，亦可享有1000亞洲萬里通里數額外優惠。

該「iBond Plus」活動優惠包括客戶可獲得為期3個月的8厘額外收益券，適用於非貨幣市場基金產品，包括iBond、證券基金和債券基金等，若用於認購iBond，每位客戶最多可認購2手iBond方可參與此優惠，現時每手iBond為1萬元，意味客戶除了可獲政府提供的2厘最低息率保證外，最多更可獲得約400港元額外補貼收益。

若客戶未能成功認購iBond，可將收益券使用於任何非貨幣基金投資，例如債券基金或股票基金，該收益券只限使用一次；同時客戶可獲iBond認購「7免」優惠，包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費；及200元超市現金券。

記者：溫藹紅

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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