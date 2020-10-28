阿里巴巴（9988）旗下淘寶貓「雙11」日前開始預售，天貓淘寶港澳負責人陳子堅表示，不會提前公布預售數字，惟形容表現勝預期，香港區並未有訂立銷售額目標，希望一直以消費者及商家為本。

淘寶天貓香港站推出直播節目「淘寶電視台」，於10月31日晚上8時開台，提供合共50小時的廣東話本地製作直播內容，更會在雙11當天進行27小時無間斷的直播，為香港消費者帶來融合內容及電商的體驗。陳子堅表示，淘寶天貓香港站憑藉淘寶直播，為消費者帶來娛樂及電商的直播內容，令淘寶天貓在香港不單成為是一個購物平台，更是一個具有豐富內容、精彩互動的地方。

陳子堅指，網購推動新零售快速發展，預期今年中國直播電商整體市場規模達1萬億元人民幣，明年市場規模料可翻一倍。而疫情下不少電視台及網購平台大搞直播，面對市場潛在競爭，陳子堅形容為「百花齊放，成個餅做得更大更好」。

問及早前有傳內地多個省市速遞員爆發罷工，陳子堅稱，海外物流有保證，有部分內地報道不盡不實。而阿里旗下菜鳥物流則不受影響。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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