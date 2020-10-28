平安壹賬通銀行（PAOB）今宣布，已經參與香港按證保險公司的「中小企融資擔保計劃」，並由昨日（27日）起，於金管局的金融科技監管沙盒下為本地特選貿易中小企客戶提供「九成信貸擔保產品」。該行爲本港首間參與該計劃的虛擬銀行，以進一步協助中小企資金周轉及拓展業務。

平安壹賬通銀行指，經該行申請「九成信貸擔保產品」的特選貿易通（0536）中小企客戶可享受一系列優惠，包括貸款實際年利率上限為4.99厘、補貼全額擔保費、貸款審批階段無需提交文件、除利息開支外並無其他任何費用、提早還款免罰息等。

該行自今年9月正式開業後，主打以本地貿易中小企為主要服務對象。是次平安壹賬通銀行推出的「九成信貸擔保產品」適用於來自其合作夥伴貿易通的特選中小企業。平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，該行進一步為中小企客戶推出「九成信貸擔保產品」，從貸款利率、擔保費補貼、審批程序等多個方面提升產品競爭力，協助中小企更加靈活、高效地進行資金周轉，減輕融資負擔。

他又指，在今年疫情爆發、環球經濟不明朗的環境下，平安壹賬通銀行始終與本地中小企客戶共渡時艱，為他們提供優質高效的銀行服務，未來亦希望不斷鞏固平安壹賬通銀行於中小企銀行市場的領導地位。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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