內地調整人民幣對美元報價模型，淡出逆周期因子的使用，人民幣今日表現平穩。

在岸人民幣今早貶值，幅度為0.04%至0.19%，貶值幅度低於26日最高的0.41%，目前報6.7102，貶值0.07%。

離岸人民幣則雙向浮動，曾貶值最多0.13%，而升值幅度最多亦是0.13%，同樣地波幅亦偏低，上日最多曾貶值0.34%，最多曾升值0.18%。

花旗銀行策略師表示，逆周期因子的使用已經在降低，因此正式宣布這一變化難以對市場產生實質性影響，認為淡出逆周期因子是為了增強匯率的市場化和靈活性，與人民幣國際化目標緊密相關，同時亦表明中國央行可能希望放緩人民幣升值的步伐。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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