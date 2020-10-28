美股個別發展，道指再試低位，納指反彈，內地A股向好，港股今早缺乏方向，恒指低開後向下，最多跌201點，低見24586點，半日收報24727點，跌59點或0.24%；國指跌0.35%，大市半日成交664億元。

科技股強勢，恒生科技指數升1%，ATMX阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）升2%至4%；新能源概念比亞迪股份（1211）升近半成，信義光能（0968）升2%。食品、服飾股做好，萬洲（0288）升一成，頤海（1579）、華潤啤（0291）升2%，李寧（2331）升2%。汽車、物流股偏好。不過，金融股繼續回吐，平保（2318）、工行（1398）跌1%、2%。匯控（0005）跌3%。中資電訊、內房水泥、航空、能源等舊經濟股都有沽壓。

資金重返新經濟股，但部分於高位波動，相比下，華潤啤的股價經過調整後，走勢轉穩，可以留意。潤啤去年收購喜力中國，進軍高端市場；今年上半年受到疫情影響，整體啤酒銷量按年跌5%，中高檔啤酒銷量跌6.2%，但次高檔及以上啤酒銷量增2.9%，反映產品結構提升。

此外，集團持續推行產能優化，上半年行政及其他費用減少6.2%，支持純利增長，半年多賺逾一成。隨着第二季整體啤酒銷量較去年同期有較好增長，下半年業務料進一步恢復。股價方面，潤啤經過兩三個月調整後，跌至45元初見支持，今早升至50天線料有阻力，小回預計在48元有承接，入市倘低收47元則先行止蝕。

劉思明

投資版副主編