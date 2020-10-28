資金熱炒科技股，科指又再跑贏恒指，阿里（9988）、騰訊（0700）齊創上市新高，但受匯控（0005）績後回吐拖累，恒指曾跌最多201點，半日跌59點或0.24%，報24727點，成交金額664億元；國指跌34點或0.35%，報9968點。恒生科技指數收報7626點，升1.04%。

走勢上，恒指曾跌穿10天線(24629.79點)，逼近50天線(24564.26點)有支持，今早高位24733點失守100天線(24751.98點)。

藍籌13隻升，36隻下跌，1隻無升跌。萬洲國際（0288）首9個月純利跌13.2%，半日升10.26%，收報6.88元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌5.34%，收報5.14元，是跌幅最大的藍籌。

科技股熱炒，騰訊創上市新高，見598元，半日升2.05%，收報597元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；受惠螞蟻集團（6688）招股熱烈，阿里巴巴創上市新高，見309.4元，收報308.6元，升2.87%。

公布業績後的匯控（0005）回吐，曾跌最多4.29%，是9月21日後最大跌幅，半日收市跌2.81%，收報32.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報276.6元，升3.98%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報20.35元，跌4.68%。

Ｉ.Ｔ（0999）發盈警，料中期淨虧損擴大至逾3億。不過，半日收報1.1元，升11%。

獨立股評人David Webb申報，增持安樂工程（1977）至逾半成。安樂工程半日收報1.14元，升7.54%。

多間公司公布業績，業績表現如下，ASM（0522）收報83.55元，跌2.85%；白雲山（0874）收報18.7元，跌1.37%；中國人壽（2628）收報18.1元，跌0.77%；中石化（0386）收報3.09元，跌1.59%；中興（0763）收報18.78元，升1.29%。

平保（2318）首三季純利跌20.5%，新業務價值挫27.1%。收報82.5元，跌2.6%。

內房續挫，融創（1918）見52周低27.7元，收報28元，跌1.75%；合景泰富（1813）收報9.43元，跌5.61%；奧園（3883）見52周低7.17元，收報7.19元，跌2.84%。

破頂股包括，比亞迪股份（1211）創上市新高，見148元，收報147.8元，升4.53%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.22元，收報13.62元，升1.64%；中遠海控（1919）創52周高，見4.79元，收報4.74元，升0.85%；

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

Shopify伙TikTok將推視頻廣告銷售商戶產品

比特幣創逾兩年新高 逼近13900美元

內地股市反覆靠穩 上證半日升5點

港元拆息普遍向上 螞蟻招股1周HIBOR再升 1個月HIBOR終止2連跌

傳百億出售商廈 太地：現階段沒有進一步資料可提供

楊元慶：聯想在5G領域申請標準必要專利突破1000件

美國取消取拿大輸美鋁產品關稅

報道指SpaceX衛星網絡服務收費每月772元

太地、太古停牌涉內幕消息 傳100億元出售太古城中心一座

TikTok計劃全球增聘約3000名工程師

AMD第三季收入及調整後每股盈利勝預期

有片：港航「香港飛香港」旅程 乘客咩事拍晒手?

TikTok計劃全球增聘約3000名工程師

Tiffany和LVMH 傳降收購價格

微軟業績勝預期 首季收入增加12%