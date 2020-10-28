加拿大電子商務公司Shopify表示，將與TikTok合作，協助其超過百萬商戶的產品在TikTok平台賣廣告。

Shopify的客戶大多為中小企業，為他們提供電子商務平台及配送服務。

Shopify表示，是次合作將可使公司的商戶通過視頻廣告銷售產品，TikTok用戶點擊廣告就可以進行購物；指出，所有交易將通過Shopify的網站實現，協助Shopify加強網路銷售，同時兩間公司也將於未來幾個月「合作測試新的商業功能」。

TikTok在美國的月度活躍用戶達1億。

有關沃爾瑪收購TikTok股權提議仍陷入僵局。美國總統特朗普早前要求中國的字節跳動分拆TikTok，並堅持尋求阻止TikTok在美國運作，要求在下月中完全停止營運。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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