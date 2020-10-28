Shopify伙TikTok將推視頻廣告銷售商戶產品
文章日期：2020年10月28日 12:14
加拿大電子商務公司Shopify表示，將與TikTok合作，協助其超過百萬商戶的產品在TikTok平台賣廣告。
Shopify的客戶大多為中小企業，為他們提供電子商務平台及配送服務。
Shopify表示，是次合作將可使公司的商戶通過視頻廣告銷售產品，TikTok用戶點擊廣告就可以進行購物；指出，所有交易將通過Shopify的網站實現，協助Shopify加強網路銷售，同時兩間公司也將於未來幾個月「合作測試新的商業功能」。
TikTok在美國的月度活躍用戶達1億。
有關沃爾瑪收購TikTok股權提議仍陷入僵局。美國總統特朗普早前要求中國的字節跳動分拆TikTok，並堅持尋求阻止TikTok在美國運作，要求在下月中完全停止營運。
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日期：10月30日 (星期五)
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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