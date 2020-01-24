螞蟻集團（6688）招股，港元拆息普遍向上，與招股凍資同期的1星期折息升12.7點子至0.6375%。而與樓按相關的一個月HIBOR則終止2連跌，升2.26點子至0.43833%。

港元現報7.7501元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.7502元，亦曾升值最多1點子，報7.75元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.62點子至0.08726%；1星期HIBOR升12.7點子至0.6375%；2星期HIBOR無升跌0點子至0.45375%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.54054%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.67857%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.85464%。

美元指數現報93.129升值0.189點或0.2%。

美元1個月期LIBOR報0.1515%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2868%，終止連續1日收窄，利差是2020年10月26日後最高，當日差距為0.2872%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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