港元拆息普遍向上 螞蟻招股1周HIBOR再升 1個月HIBOR終止2連跌
文章日期：2020年10月28日 11:35
螞蟻集團（6688）招股，港元拆息普遍向上，與招股凍資同期的1星期折息升12.7點子至0.6375%。而與樓按相關的一個月HIBOR則終止2連跌，升2.26點子至0.43833%。
港元現報7.7501元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.7502元，亦曾升值最多1點子，報7.75元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.62點子至0.08726%；1星期HIBOR升12.7點子至0.6375%；2星期HIBOR無升跌0點子至0.45375%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.54054%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.67857%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.85464%。
美元指數現報93.129升值0.189點或0.2%。
美元1個月期LIBOR報0.1515%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2868%，終止連續1日收窄，利差是2020年10月26日後最高，當日差距為0.2872%。
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